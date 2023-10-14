Гутерриш призвал пересмотреть требования об эвакуации палестинцев из Газы
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 13 октября призвал пересмотреть требование Армии обороны Израиля об эвакуации палестинцев из сектора Газа.
«Это (эвакуация. — Ред.) касается территории, которая уже находится в осаде, подвергается воздушным бомбардировкам и лишена топлива, электричества, воды и продовольствия. Это относится к территории, дорогам и инфраструктуре, которым за последнюю неделю был нанесен серьезный ущерб, что сделало эвакуацию практически невозможной. Мы подошли к моменту катастрофической эскалации и оказались на критическом перепутье», — привела его слова газета The New York Times.
Также Гутерриш отметил важность беспрепятственного гуманитарного доступа ООН на всей территории Газы. Уточнил, что необходимо разрешить ввозить топливо, еду и воду и другую гуманитарную помощь.
Кроме того, в этот день генсек ООН указал, что взаимный обмен ударами на границе Ливана и Израиля необходимо прекратить, чтобы предотвратить эскалацию палестино-израильского конфликта.
13 октября Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. Палестинцы заявили, что они отвергают призывы эвакуироваться на юг анклава или отправиться в Египет. После этого 14 октября Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.
Представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в тот же день заявил, что эвакуация 1,1 млн палестинцев на юг Газы за 24 часа не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий. Он уточнил, что данное требование с израильской стороны включает в себя эвакуацию всех сотрудников ООН и тех, кто временно нашел себе убежище в зданиях организации, включая образовательные учреждения, медицинские центры и клиники.
Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Помимо этого, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ на действия противника. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».
Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.