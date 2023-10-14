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Нетаньяху и Байден в пятый раз за неделю обсудили обострение вокруг Газы

Нетаньяху и Байден в пятый раз с 7 октября обсудили обострение вокруг Газы
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Фото: Global Look Press/Samuel Corum
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден 14 октября в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий вокруг сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

Отмечается, что данный разговор стал пятым за неделю с 7 октября между двумя лидерами после начала обострения палестино-израильского конфликта.

«Два лидера обсудили ситуацию, особенно на юге [Израиля], а также в целом. Премьер-министр поблагодарил президента за обширную и быструю помощь США в сфере безопасности и разведки», — говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что лидеры двух стран обсудили действия США с ООН и рядом стран по обеспечению доступа жителей региона к продуктам и медпомощи.

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Ранее, 11 октября, израильский и американский главы государств также провели телефонный разговор, в ходе которого Нетаньяху поблагодарил Байдена за сильные слова поддержки, а также за его безоговорочную поддержку государства Израиль. Днем ранее американский лидер в ходе разговора с израильским премьер-министром заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль и его «право на защиту».

Кроме того, 14 октября сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас также провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Джо Байденом, в которых заявил о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли.

В этот же день пресс-секретарь израильских вооруженных сил Даниэль Агари анонсировал широкомасштабное наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Батальоны и солдаты израильской армии были развернуты по всей стране, сказал он.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о войне и начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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