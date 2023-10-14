Аббас заявил Байдену об отказе от идеи перемещения жителей Газы со своей земли

Президент Палестины Махмуд Аббас в разговоре со своим коллегой из США Джо Байденом заявил о полном отказе от идеи перемещения жителей сектора Газа со своей земли. Об этом стало известно 14 октября из заявления руководства страны по итогам телефонного разговора палестинского и американского президентов.

«В ходе разговора президент Палестины подчеркнул необходимость срочного открытия гуманитарных коридоров в сектор Газа для доставки его жителям медикаментов и воды, а также предоставления электричества и топлива», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось о гибели более 400 человек, которые были убиты за прошедшие сутки в результате обстрелов и бомбардировок силами Израиля по палестинскому сектору Газа. В министерстве здравоохранения Палестины добавили, что около 1,5 тыс. человек пострадали.

В итоге общее число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,6 тыс. человек, еще 10,2 тыс. получили ранения.

14 октября посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что население сектора Газа не собирается покидать территорию анклава. Он также уточнил, что Израиль не пропускает гуманитарную помощь от Иордании, Египта, ОАЭ, Турции и Катара в Газу.

Накануне стало известно, что Израиль проинформировал ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение суток. В свою очередь, ХАМАС призвало жителей не делать этого. После этого 14 октября Израиль продлил срок эвакуации в секторе Газа на шесть часов.

До этого, 13 октября, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что в секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа из-за приостановки работы социальных служб. Аббас призвал немедленно открыть гуманитарные коридоры в прибрежный анклав.

Палестинское движение ХАМАС обстреляло Израиль утром 7 октября. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу. Помимо этого, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ на действия противника. Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы стремятся к возвращению границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.