Реклама
Прямой эфир
Мир
Республика Сербская готова подписать с РФ договор о долгосрочных поставках газа
Мир
Вашингтон заявил о попытках освободить заложников ХАМАС
Общество
В Совфеде разработают проект об охране голоса человека
Мир
Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль
Мир
Полиция в Германии разогнала крупный митинг в поддержку Палестины
Мир
Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин после выборов
Мир
На Украине заявили о необходимости ускорить производство оружия
Мир
Республика Сербская выразила надежду на установление прямого авиасообщения с РФ
Мир
Израиль начал осмотр сектора Газа с воздуха для подготовки к наземной операции
Мир
Туск заявил о прекращении в Польше эпохи власти партии Качиньского
Мир
ЦАХАЛ заявила об ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане
Мир
Оппозиция Польши получила достаточно голосов для формирования коалиции
Мир
Аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября после израильских ударов
Мир
Белый дом пообещал выделить больше $2 млрд на помощь Украине и Израилю
Сюжет:

Блинкен заявил о начале отправки помощи Израилю со стороны США

0
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские власти приступили к доставке в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности. Об этом 15 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам в Каире.

«Я встретился с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху, чтобы обсудить потребности, которые могут быть у Израиля, чтобы удостовериться, что он может эффективно защищаться. И, как вы видели, значительная часть этой помощи уже направляется. Обсуждение данного вопроса будет продолжено», — сказал Блинкен в ходе трансляции, которую вел телеканал Al Jazeera в YouTube-канале.

Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, по его словам, американское правительство планирует освобождение заложников, включая граждан США, и оказать помощь в снабжении продовольствием сектор Газа.

Ранее в этот день госсекретарь заявил, что США совместно с ООН, Египтом и Израилем создают механизм для доставки помощи нуждающимся палестинцам. Он также отметил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа будет открыт. Также 15 октября Блинкен заявил о непоколебимом настрое США на прекращение террористических атак со стороны ХАМАС.

Вектор Газы: как изменилась ситуация через неделю войны между ХАМАС и Израилем
Почему палестинское движение сравнивают с исламскими фундаменталистами и каковы перспективы эскалации конфликта

Накануне премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий вокруг сектора Газа. Как отметили в Белом доме, лидеры двух стран проговорили действия США с ООН и рядом стран по обеспечению доступа жителей региона к продуктам и медпомощи.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,6 тыс. палестинцев, еще 9,6 тыс. жителей региона пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023