Блинкен заявил о начале отправки помощи Израилю со стороны США

Американские власти приступили к доставке в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности. Об этом 15 октября заявил госсекретарь США Энтони Блинкен журналистам в Каире.

«Я встретился с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху, чтобы обсудить потребности, которые могут быть у Израиля, чтобы удостовериться, что он может эффективно защищаться. И, как вы видели, значительная часть этой помощи уже направляется. Обсуждение данного вопроса будет продолжено», — сказал Блинкен в ходе трансляции, которую вел телеканал Al Jazeera в YouTube-канале.

Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, по его словам, американское правительство планирует освобождение заложников, включая граждан США, и оказать помощь в снабжении продовольствием сектор Газа.

Ранее в этот день госсекретарь заявил, что США совместно с ООН, Египтом и Израилем создают механизм для доставки помощи нуждающимся палестинцам. Он также отметил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа будет открыт. Также 15 октября Блинкен заявил о непоколебимом настрое США на прекращение террористических атак со стороны ХАМАС.

Накануне премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий вокруг сектора Газа. Как отметили в Белом доме, лидеры двух стран проговорили действия США с ООН и рядом стран по обеспечению доступа жителей региона к продуктам и медпомощи.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 2,6 тыс. палестинцев, еще 9,6 тыс. жителей региона пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.