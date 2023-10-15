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Блинкен сообщил о работе США с рядом стран над доставкой помощи в Газу

Блинкен: США, Израиль, Египет и ООН работают над доставкой продовольствия в Газу
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Фото: REUTERS/Jacquelyn Martin
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти совместно с рядом других стран и ООН работают над доставкой продовольствия палестинцам в сектор Газа. Об этом 15 октября сообщает Al Hadath.

«Америка вместе с ООН, Египтом и Израилем создает механизм для доставки помощи тем, кто в ней нуждается», — отметил он.

Госсекретарь в ходе выступления, завершающего его официальный визит в Каир, также сообщил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа будет открыт.

Ранее в этот день в Белом доме заявили о возобновлении Израилем водоснабжения юга сектора Газа. Отмечалось, что информация получена от израильских коллег.

Накануне сообщалось, что власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через «Рафах». Такая позиция объяснялась требованием облегчить прибытие и переправку гуманитарной помощи в Газу.

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Решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива, израильские власти приняли 9 октября. Причиной этому послужило вторжение ХАМАС на территорию Израиля и массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа двумя днями ранее.

7 октября Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло 2,4 тыс. палестинцев, еще 9,2 тыс. жителей региона пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,3 тыс. ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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