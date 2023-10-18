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Байден прибыл в Израиль

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден 18 октября прибыл с официальным визитом в Израиль. Трансляция прибытия американского лидера размещена на портале Ynet.

Байден посещает страну на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Он приземлился в аэропорту Бен-Гурион, чтобы совершить короткий визит на несколько часов, в ходе которого обсудит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министрами военного кабинета «кампанию против ХАМАС», пишет портал.

В аэропорту Байдена встретили Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог, с которыми он обнялся, как только вышел из самолета. Герцог сказал ему: «Добро пожаловать, президент, благословит вас Бог за вашу защиту Израиля».

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На фоне подготовке к прилету президента США центр израильского Тель-Авива перекрыли, сообщал ранее корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что 18 октября Байден отправится с визитом в Израиль. Он отметил, что в ходе него израильская сторона проинформирует президента США о своих военных планах. Кроме того, Блинкен сообщил, что стороны договорились разработать план доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого, 16 октября, в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит президента США стратегически значимым.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3 тыс. палестинцев, еще 11 тыс. человек пострадали. Среди израильтян 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

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