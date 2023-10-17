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Блинкен сообщил о визите Байдена в Израиль 18 октября

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Фото: REUTERS/Ken Cedeno
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Американский президент Джо Байден отправится в Израиль в среду, 18 октября, заявил в ходе конференции глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Он уточнил, что израильская сторона проинформирует президента США о своих военных планах.

Кроме того, Блинкен сообщил, что стороны договорились разработать план доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.

«США и Израиль договорились разработать план, который сделает возможным доставку гуманитарной помощи от стран-доноров и организаций мирным жителям Газы», — сказал дипломат, уточнив, что план предусматривает создание зон для безопасного пребывания в них мирных жителей.

Блинкен подчеркнул, что США приветствуют обещание Израиля работать над разработкой этого плана, а президент США ждет возможности обсудить его в среду.

«В секторе Газа ситуация уже напоминает гуманитарную катастрофу»
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16 октября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари назвал ожидаемый визит в Израиль президента США стратегически значимым. Однако, отметил он, это не повлияет на подготовку страны к возможной наземной операции в секторе Газа.

Ранее в этот день в израильском правительстве сообщили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригласил Джо Байдена посетить страну «с визитом солидарности». Позже в Белом доме сообщили, что американский лидер получил приглашение посетить еврейское государство, уточнив, что пока визит американского президента в ближневосточную страну не планируется.

15 октября госсекретарь Энтони Блинкен рассказал о начале доставки в Израиль значительной части помощи в сфере безопасности от американской стороны. Он также отметил, что США намерены «ясно дать понять, что поддерживают Израиль» и стремятся предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, в Израиле погибло более 1,4 тыс. израильтян, 3,5 тыс. ранено. Между тем в минздраве палестинского анклава сообщили, что число жертв среди палестинцев достигло 2,8 тыс., еще 10,9 тыс. человек пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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