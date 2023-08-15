Трамп должен предстать перед судом не позднее 25 августа

Обвиняемые по делу о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы 2020 года, включая экс-президента Дональда Трампа, должны не позднее 25 августа предстать перед судом. Об этом 14 августа заявила прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэни Уиллис.

Отмечается, что после предъявления обвинений большое жюри выдало ордер на арест обвиняемых.

«Я даю подсудимым возможность добровольно предстать перед судом не позднее полудня пятницы, 25 августа 2023 года», — сказала она на пресс-конференции.

Как указала Уиллис, она намерена запросить, чтобы рассмотрение по существу дела о предполагаемом вмешательстве Трампа и связанных с ним лиц в выборы началось в течение шести месяцев.

В этот же день сообщалось, что против Трампа выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также в нарушении закона о преступных организациях (RICO Act).

Ранее, 3 августа, Трампу в суде округа Колумбия предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину. Следующее заседание по данному делу ожидается 28 августа.

По результатам опроса, проведенного телеканалом CBS 6 августа, 51% американцев придерживается позиции, что Дональд Трамп незаконно пытался остаться на посту президента США после проигрыша в президентской гонке в 2020 году.

Суд обязал Трампа 7 августа ответить на ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия. Отмечается, что раскрытие следственных материалов через публикации в социальных сетях может повлиять на участников процесса. В свою очередь, команда Трампа попросила продлить срок до 10 августа.

Адвокат экс-президента Джон Лауро заявил, что ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации бывшим американским лидером является атакой Вашингтона на свободу слова и свободу прессы.

В свою очередь 9 августа Трамп заявил, что не придет на заседание суда по ходатайству прокуратуры об ограничении его публикаций.

Между тем, 11 августа, Трамп призвал суд отложить начатые против него судебные разбирательства до завершения президентских выборов 2024 года.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.