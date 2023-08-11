Reuters рассказало о просьбе Трампа судить его после выборов 2024 года

Экс-президент США Дональд Трамп призвал суд отложить начатые против него судебные разбирательства до завершения президентских выборов 2024 года. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщило Reuters.

Прокуратура США 10 августа обратилась к федеральному судье с просьбой начать со 2 января 2024 года судебный процесс над Трампом по обвинению в попытке изменить результаты выборов 2020 года. Однако в таком случае судебное разбирательство начнется задолго до выборов нового президента США, которые должны состояться 5 ноября 2024 года.

В офисе специального прокурора США Джека Смита отметили, что просьба начать разбирательство как можно раньше мотивирована повышенным интересом общественности к этому делу.

Однако представитель Трампа на это заявил, что Смит и министерство юстиции «откровенно играют в политические игры», а мотивация ускорить дело обусловлена в первую очередь нежеланием допускать до выборов главного соперника действующего президента Джо Байдена. Представитель Трампа также напомнил, что по итогам опросов среди избирателей Трамп может набрать максимальное число голосов среди своих соперников на выборах 2024 года.

Ранее, 9 августа, Трамп заявил, что не придет на заседание суда по ходатайству прокуратуры об ограничении его публикаций.

Перед этим, 6 августа, адвокат экс-президента Джон Лауро заявил, что ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации бывшим американским лидером является атакой Вашингтона на свободу слова и свободу прессы.

По результатам опроса, проведенного телеканалом CBS 6 августа, 51% американцев придерживается позиции, что Дональд Трамп незаконно пытался остаться на посту президента США после проигрыша в президентской гонке в 2020 году.

3 августа Трампу в суде округа Колумбия предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину. Следующее заседание по данному делу ожидается 28 августа.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. В этом году его обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот не признал себя виновным.