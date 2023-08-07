Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы

Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джон Лауро 6 августа заявил, что ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения информации бывшим американским лидером является атакой Вашингтона на свободу слова и свободу прессы.

Как он отметил, это является попыткой администрации действующего президента Джо Байдена утаить от прессы важную «нечувствительную информацию». По словам адвоката, его шокирует отсутствие единства в американских СМИ против данной инициативы прокуратуры.

«Происходит не только атака на право первой поправки (Конституции США, защищающей свободу слова. — Ред.) президента Трампа, но теперь эти прокуроры пытаются надавить на свободу прессы», — сказал он в интервью телеканалу CNN.

По мнению Лауро, спецпредставитель прокуратуры США Джек Смит, возглавляющий обвинения против Трампа в деле, связанном со штурмом Капитолия в январе 2021 года, не является независимым при принятии решений, поскольку обязан получать разрешения от генпрокурора и главы минюста страны Меррика Гарланда.

Кроме того, адвокат указал, что в ноябре 2022 года Байден заявил, что хочет расследования против Трампа.

Ранее в этот день Лауро сообщил, что Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия. Защита политика «абсолютно точно» будет ходатайствовать о прекращении дела.

Суд обязал Трампа 7 августа ответить на ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия. Отмечается, что раскрытие следственных материалов через публикации в социальных сетях может повлиять на участников процесса. В свою очередь, команда Трампа попросила продлить срок до 10 августа.

3 августа Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия, где ему предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину. Следующее заседание по делу бывшего американского лидера ожидается 28 августа.

Трамп назвал предъявление ему обвинений по делу о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года политическим преследованием.

Также адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что предъявленные органами американской прокуратуры обвинения по делу о беспорядках и штурме Капитолия в январе 2021 года являются попыткой разрушить его нынешнюю избирательную кампанию.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.