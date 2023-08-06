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Адвокат Трампа исключил сделку экс-президента с прокуратурой

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Фото: REUTERS/Sam Wolfe
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Бывший президент США Дональд Трамп ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Об этом 6 августа заявил его адвокат Джон Лауро в интервью телеканалу CBS News.

По словам Лауро, защита политика «абсолютно точно» будет ходатайствовать о прекращении дела.

Адвокат бывшего главы Белого дома также отметил, что в обвинении присутствует «множество дыр», в связи с чем есть намерение добиваться смены площадки рассмотрения дела. В качестве альтернативы адвокат предложил суд в штате Западная Вирджиния.

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3 августа Трампу в суде округа Колумбия предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину. Следующее заседание по данному делу ожидается 28 августа.

В свою очередь, бывший президент США назвал предъявление ему обвинений политическим преследованием.

Между тем адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что предъявленные обвинения экс-президенту США являются попыткой разрушить его нынешнюю избирательную кампанию.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. В этом году его обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот не признал себя виновным.

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