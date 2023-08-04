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Адвокат Трампа назвала новое дело против него разрушением избирательной кампании

Адвокат Трампа: новое дело является попыткой разрушить избирательную кампанию
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Фото: REUTERS/Lindsay DeDario/File Photo
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Предъявленные органами американской прокуратуры обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о беспорядках и штурме Капитолия в январе 2021 года являются попыткой разрушить его нынешнюю избирательную кампанию. Такое мнение высказала журналистам в четверг, 3 августа, адвокат Трампа Алина Хабба возле здания суда, где проходила процедура предъявления обвинений предыдущему американскому лидеру.

«Речь тут идет о факте, который заключается в том, что в течение пары месяцев мы видели, как они (компетентные органы США. — Ред.) <...> пытаются стреножить (ограничить. — Ред.) лицо, ведущее избирательную кампанию, борющееся за избрание президентом», — сказала она.

Хабба добавила, что нахождение в суде отвлекает внимание Трампа на разбирательства уголовных дел, возбужденных против него, следовательно, он не может в полной мере заниматься президентской гонкой, избрание по итогам которой пройдет в 2024 году.

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение
На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году

Ранее в этот день Дональд Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия. В суде он не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия. Суд не стал арестовывать Трампа и отпустил его под обязательство о явке и соблюдении законов.

При этом незадолго до слушаний он отмечал, что морально готов к аресту. Накануне экс-президент пришел к выводу, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

1 июля стало известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений политику в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых одержал победу действующий глава государства Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В 2023 году бывшего американского лидера также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, в том числе — несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Все претензии были изложены в июне, однако Трамп отказался признать свою ответственность.

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