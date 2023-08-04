Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа

Бывшего президента США Дональда Трампа освободили от ареста на время слушаний в суде. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает телеканал NBC.

Судья Моксила Упадхьяя перечислила ряд условий, при соблюдении которых свобода политика не ограничивается до следующего заседания. Трамп обязан явиться по вызову в суд, кроме того, он не должен быть вовлечен ни в какие правонарушения. В противном случае правоохранительным органам могут выдать ордер на арест.

Очередное слушание по делу экс-главы государства запланировано на 28 августа.

Ранее в четверг Дональд Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия. Возле здания, где проходила процедура предъявления обвинений, собрались противники и сторонники бывшего президента.

В суде Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия.

При этом незадолго до слушаний он отмечал, что морально готов к аресту. Накануне экс-президент пришел к выводу, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

1 июля стало известно, что Федеральное большое жюри поддержало выдвижение обвинений политику в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.

Дональд Трамп — первый человек, занимавший пост американского президента, которому были предъявлены уголовные обвинения.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых одержал победу действующий глава государства Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В 2023 году бывшего американского лидера также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, в том числе — несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Все претензии были изложены в июне, однако Трамп отказался признать свою ответственность.