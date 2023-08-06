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Суд обязал Трампа ответить прокуратуре насчет ограничения постов в соцсетях

Трамп просит продлить срок на ответ по запросу об ограничении постов в соцсети
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Фото: REUTERS/Cheney Orr
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Суд обязал экс-президента США Дональда Трампа 7 августа ответить на ходатайство прокуратуры об ограничении публичного распространения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия.

Отмечается, что раскрытие следственных материалов через публикации в социальных сетях может повлиять на участников процесса. В свою очередь, команда Трампа попросила продлить срок до 10 августа.

«Сегодня утром суд издал предписание, обязывая направить ответ до 17:00 7 августа (00:00 мск, 8 августа. — Ред.). Чтобы гарантировать наличие достаточного времени на подготовку адвокатом обстоятельного ответа, ответчик убедительно просит суд продлить этот срок на три дня и дать ответчику возможность ответить к 10 августа 2023 года», — говорится в ходатайстве за подписью юристов Трампа Тодда Бланша и Джона Лауро, которое было направленно в Федеральный суд округа Колумбия.

Как указали юристы, это в любом случае меньше, чем 14 дней, которые обычно предоставляются, для ответа на ходатайство. Согласно документу, Трамп готов к «добросовестным обсуждениям» в связи с поданным спецпрокурором запросом и «надеется, что правительство примет его предложение».

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Ранее, 3 августа, Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия, где ему предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину. Следующее заседание по делу бывшего американского лидера ожидается 28 августа.

Трамп назвал предъявление ему обвинений по делу о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года политическим преследованием.

Также адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что предъявленные органами американской прокуратуры обвинения по делу о беспорядках и штурме Капитолия в январе 2021 года являются попыткой разрушить его нынешнюю избирательную кампанию.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин сказала, что обвинительный процесс в отношении Трампа является попыткой саботировать его участие в предстоящих выборах главы государства.

Незадолго до слушаний Трамп заявлял, что морально готов к аресту. Также он подсчитал, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу действующий американский лидер Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

В этом году Трампа также обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот отказался признать себя виновным.

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