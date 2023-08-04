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В конгрессе США назвали обвинения Трампу попыткой убрать оппонента Байдена

Тейлор Грин: обвинения против Трампа являются попыткой вмешательства в выборы
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Обвинительный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа является попыткой саботировать его участие в предстоящих выборах главы государства. Таким мнением в четверг, 3 августа, поделилась член палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

«Министерство юстиции [действующего американского лидера Джо] Байдена активно вмешивается в выборы, стремясь посадить за решетку его главного политического оппонента», — написала она в своем Twitter.

Судебный прогресс: Трампу предъявили третье по счету обвинение
На этот раз дело связано с попыткой вмешательства в выборы в 2020 году

Ранее в этот день Дональд Трамп прибыл в Вашингтон и сразу же направился в суд округа Колумбия. Возле здания, где проходило слушание, собрались противники и сторонники бывшего президента.

По окончании судебной процедуры политика освободили до следующего заседания, которое пройдет 28 августа.

Незадолго до слушаний экс-глава государства отмечал, что морально готов к аресту. Он пришел к выводу, что по всем инкриминируемым статьям ему грозит до 561 года тюремного заключения.

В суде Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия. Позже в разговоре с журналистами он назвал происходящее политическим преследованием.

Трамп-младший также заявлял, что предъявление новых обвинений его отцу объясняется высокими рейтингами последнего и желанием противников помешать ему победить на следующих выборах.

1 августа пресс-служба бывшего президента указала, что обвинения в адрес Трампа можно расценивать как попытку Белого дома вмешаться в предстоящие выборы.

Еще в июне экс-лидер США заявлял, что продолжит свою деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в стремлении посадить в тюрьму главного конкурента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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