Экс-президент США Дональд Трамп не придет на заседание суда по ходатайству прокуратуры об ограничении его публикаций. Однако экс-президент хотел бы, чтобы на слушании были два адвоката Джон Лауро и Тодд Бланш, передает телеканал «Известия». При этом прокуратура США и защита миллиардера не могут согласовать дату рассмотрения. Окончательное решение должно быть принято не позже 11 августа. Ранее Трамп предстал перед судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения. Его подозревают в содействии штурму Капитолия в январе 2021 года. В публикации экс-президент заявил: «Если вы идете за мной, я иду за вами».

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