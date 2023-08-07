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Более 50% жителей США сочли планы Трампа оспорить итоги выборов незаконными

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Фото: REUTERS/Sam Wolfe
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После проигрыша в президентской гонке в 2020 году Дональд Трамп незаконно пытался остаться на посту президента США. Как следует из итогов опубликованного 6 августа телеканалом CBS опроса, соответствующей позиции придерживается 51% американцев.

Отмечается, что 29% респондентов посчитали, что у Трампа были законные основания не покидать Белый дом, а еще 20% уверены, что он не преследовал цели оставаться на посту президента.

При этом 68% опрошенных членов Республиканской партии считают незаконной победу на выборах действующего президента США Джо Байдена. В опросе приняло участие более 2 тыс. граждан США.

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Ранее в этот день адвокат Трампа Джон Лауро в интервью телеканалу CBS News сообщил, что бывший президент ни при каких условиях не пойдет на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Адвокат бывшего главы Белого дома также отметил, что в обвинении присутствует «множество дыр», в связи с чем есть намерение добиваться смены площадки рассмотрения дела.

3 августа Трампу в суде округа Колумбия предъявили обвинения по делу о вмешательстве в выборы главы государства 2020 года и штурме Капитолия. Экс-президент не признал вину. Следующее заседание по данному делу ожидается 28 августа.

Дональд Трамп — первый бывший президент США, которому предъявлены уголовные обвинения. В этом году его обвинили по делам о выплатах денег за молчание порнозвезде и о секретных документах. Уголовные обвинения по последнему делу насчитывают 37 пунктов, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию. Они были предъявлены экс-лидеру в июне, но тогда тот не признал себя виновным.

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