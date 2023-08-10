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Когда и в каких регионах России пройдут выборы в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В этом году в России состоятся очередные региональные и муниципальные выборы. Также пройдут довыборы в Государственную думу и избрание мэра Москвы. Подробнее о том, кого, когда и где выбирают, — в материале «Известий».

Выборы в России в 2023 году — избрание губернаторов

Губернаторские выборы пройдут в 26 российских регионах, включая недавно вошедшие в состав РФ. Основные кандидаты баллотируются от партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.

В Нижегородской, Самарской, Орловской, Воронежской, Кемеровской, Смоленской, Ивановской, Псковской, Амурской, Тюменской, Магаданской, Новосибирской, Омской областях, Якутии, Хакасии, Алтайском, Приморском и Красноярском краях, а также Чукотском автономном округе (АО) пройдут прямые выборы.

В Ямало-Ненецком АО нового губернатора выберет парламент. Ранее глава региона Дмитрий Артюхов подтвердил свое намерение вновь баллотироваться на выборах. Такое же желание изъявили прежде главы Магаданской области Сергей Носов, Новосибирской — Андрей Травников, Амурской — Василий Орлов, Тюменской — Александр Моор, Воронежской — Александр Гусев и другие.

В Московской области в выборах будет участвовать губернатор региона Андрей Воробьев. Эту информацию в середине июня подтвердил секретарь московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов. Кроме того, в тот же день состоятся дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.

Выборы в России в 2023 году — новые регионы

Выборы глав регионов осенью также пройдут в Донецкой, Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Здесь это будет первая избирательная кампания после вхождения в состав России.

На пост губернаторов баллотируются все действующие руководители субъектов РФ, назначенные президентом Владимиром Путиным: Денис Пушилин в ДНР, Леонид Пасечник в ЛНР, Евгений Балицкий в Запорожской области и Владимир Сальдо — в Херсонской. В настоящее время руководители республик имеют статус и.о. глав регионов, а руководители областей — врио губернаторов.

Кроме того, в новых регионах предстоит выбрать состав парламентов. В Херсонской и Запорожской областях законодательных органов пока еще нет. А в ДНР и ЛНР их функции выполняют народные советы, которые были избраны еще до референдумов.

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Выборы в России в 2023 году — избрание мэра Москвы

На пост мэра столицы намерен снова баллотироваться действующий глава города Сергей Собянин. Выборы для него станут уже третьими.

В начале июля он представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Тогда же в Москве открылся штаб общественной поддержки Собянина.

Помимо мэра в качестве кандидатов зарегистрированы еще четыре человека: Дмитрий Гусев (от партии «Справедливая Россия — За правду»), Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Зюганов (от КПРФ) и Борис Чернышов (от ЛДПР).

Проголосовать можно будет как непосредственно на избирательном участке, так и онлайн.

В 2023 году мэра будут выбирать также в Томске и Хабаровске, причем ранее в Томске отменили прямые выборы мэра города. Теперь градоначальника должны выбрать не жители, а депутаты городской думы.

Выборы в России в 2023 году — довыборы в Госдуму

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут по четырем одномандатным округам. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома.

Довыборы, в частности, состоятся по одномандатным округам в Липецкой области, Красноярском крае, Карачаево-Черкесии и Крыму.

Избиратели смогут выбрать только одного депутата.

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Выборы в России в 2023 году — единый день голосования

Все выборы в регионах, включая довыборы в Госдуму, пройдут в единый день голосования 10 сентября. Для участия в голосовании необходимо прийти на один из избирательных участков с 08:00 до 20:00 по местному времени. При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее «Известия» писали, как будут проходить выборы президента России в 2024 году.

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