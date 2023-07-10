В Москве открылся штаб общественной поддержки Собянина на выборах главы города

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина в качестве кандидата в мэры столицы. Об этом сообщается в понедельник, 10 июля, на сайте партии «Единая Россия», от которой баллотируется Собянин.

Штаб находится в «Цифровом деловом пространстве» на улице Покровка, дом 47.

В церемонии открытия штаба принял участие секретарь московского отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

«Миллионы москвичей ценят достижения мэра по развитию города. Они готовы поддержать Сергея Собянина на выборах. Задача штаба общественной поддержки — сплотить все общественные силы и движения, всех москвичей ради нашей общей победы», — сказал Толстой.

Он добавил, что штаб поддержки объединит не только авторитетных специалистов, лидеров мнений, но и всех жителей Москвы, готовых делиться идеями по развитию города.

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и доверенное лицо Сергея Собянина Владимир Машков, также принимавший участие в мероприятии, в свою очередь, отметил, что кандидатуру Собянина на выборах главы столицы поддерживают представители культуры, науки, предпринимательства, образования и многих других сфер жизни.

«Как представитель творческого сообщества хочу поблагодарить Сергея Собянина. За последние годы в Москве сделано многое для развития культуры <…>. Именно поэтому мы поддерживаем на этих выборах действующего мэра», — пояснил Машков.

5 июля Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения. Избирательная кампания по выборам мэра столицы началась 7 июня.

Выборы пройдут 10 сентября, они станут для действующего мэра уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на данную должность президент РФ, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра Москвы собирается принять участие 72% москвичей. Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8% респондентов).