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Большинство москвичей заявило о планах участвовать в выборах мэра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В выборах мэра Москвы собирается принять участие 72% москвичей, свидетельствуют результаты опроса исследовательской службы Russian Field. Данные исследования, опубликованного 18 мая, приводит газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что две трети опрошенных (65%) знают о предстоящих выборах мэра. Из тех, кто собирается голосовать, 55% планируют сделать это очно на избирательном участке, а электронный формат готовы выбрать 40% москвичей.

«Большинство респондентов от 18 до 44 лет предпочитают электронный формат голосования: от 52% до 56%. В возрастной группе 27–34 лет больше всего готовых проголосовать через ДЭГ и меньше всего сторонников похода на избирательный участок: 56% и 41% соответственно», — выяснили социологи.

Среди потенциальных кандидатов в мэры наибольшую узнаваемость имеет Сергей Собянин (96,8% респондентов). Свой голос за него отдали бы почти 67% от всех опрошенных и порядка 74% от тех, кто намерен участвовать в выборах.

По данным «Коммерсанта», в этом году Собянин будет баллотироваться на новый срок от «Единой России», а не в качестве самовыдвиженца. Выдвижение состоится на партийной конференции, дату которой определят после официального старта кампании. По словам главы отделения и зампреда Госдумы Петра Толстого, решение Собянина обусловлено, в частности, консолидацией общества вокруг партии президента.

«Сергей Собянин за то время, которое возглавляет город, реализовал огромное количество проектов, качественно изменивших жизнь не только москвичей. Столичные подходы, апробированные в Москве, фактически изменили жизнь и в стране. Поэтому он тот человек, кандидатуру которого легко отстаивать именно в силу реальных достижений», — отметил Толстой.

Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября, выдвижение кандидатов стартует в июне. Предстоящие выборы станут для Собянина третьими. В 2010 году его назначил на этот пост президент, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке ЕР, которая своего кандидата не выставляла.

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