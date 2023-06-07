В Москве началась избирательная кампания по выборам мэра

Мосгордума в среду, 7 июня, опубликовала постановление «О назначении даты выборов мэра Москвы» на сайте Московской городской думы, что означает официальное начало избирательной кампании.

«Московская городская дума постановляет назначить выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — говорится в опубликованном документе.

Ранее, 7 июня, депутаты столичного парламента приняли постановление, согласно которому выборы мэра состоятся в единый день голосования 10 сентября. Согласно действующему законодательству, избирательная кампания начинается сразу после публикации постановления.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра Москвы собирается принять участие 72% москвичей. Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет действующий градоначальник Сергей Собянин (96,8% респондентов).

Предстоящие выборы станут для него уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на этот пост президент, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.