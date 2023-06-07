Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября

Московская городская дума назначила дату выборов мэра столицы, они пройдут 10 сентября. Решение было принято 7 июня на заседании столичного парламента.

«Принятие и опубликование данного постановления даст официальный старт избирательной кампании мэра Москвы 2023 года», — пояснил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он также добавил, что днем единого голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ станет второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий данных органов.

Единый день голосования в РФ пройдет 10 сентября 2023 года. Выборы глав субъектов России состоятся более чем в 20 регионах, впервые — в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра Москвы собирается принять участие 72% москвичей. Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет действующий градоначальник Сергей Собянин (96,8% респондентов).

Предстоящие выборы станут для него уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на этот пост президент, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.