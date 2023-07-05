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Собянин представил в Мосгоризбирком подписи в поддержку своего выдвижения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мэр Москвы Сергей Собянин 5 июля представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.

Как сообщает ТАСС, были представлены нотариально удостоверенные подписи 115 депутатов представительных органов местного самоуправления из 115 муниципальных образований в Москве, а также иные необходимые документы.

Мосгоризбирком скоро должен принять решение насчет регистрации кандидата.

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7 июня началась избирательная кампания по выборам мэра столицы.

Выборы пройдут 10 сентября, они станут для действующего мэра уже третьими. В 2010 году Собянина назначил на данную должность президент РФ, а в 2013 и 2018 годах он выиграл прямые выборы как самовыдвиженец при поддержке партии «Единая Россия», которая своего кандидата не выставляла.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра Москвы собирается принять участие 72% москвичей. Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8% респондентов).

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