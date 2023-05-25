Глава Воронежской области Гусев заявил о планах идти на второй срок

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил 25 мая о своем намерении вновь баллотироваться на пост главы региона.

«Чтобы официально стать кандидатом, предстоит пройти внутрипартийную процедуру голосования в «Единой России», которой сегодня и был дан старт», — отметил он в своем Telegram-канале.

Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

Гусев стал врио главы Воронежской области 25 декабря 2017 года, придя на смену Алексею Гордееву. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Гордеева по собственному желанию.

9 сентября 2018 года Гусева избрали губернатором, за него проголосовали свыше 70% избирателей. Явка на выборы составила 44,83%.