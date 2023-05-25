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Глава Воронежской области Гусев заявил о планах идти на второй срок

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Фото: ТАСС/Бражникова Кристина
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил 25 мая о своем намерении вновь баллотироваться на пост главы региона.

«Чтобы официально стать кандидатом, предстоит пройти внутрипартийную процедуру голосования в «Единой России», которой сегодня и был дан старт», — отметил он в своем Telegram-канале.

Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

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Гусев стал врио главы Воронежской области 25 декабря 2017 года, придя на смену Алексею Гордееву. Президент РФ Владимир Путин принял отставку Гордеева по собственному желанию.

9 сентября 2018 года Гусева избрали губернатором, за него проголосовали свыше 70% избирателей. Явка на выборы составила 44,83%.

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