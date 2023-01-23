Выборы-2024 — когда и как Россия будет избирать президента

В 2024 году состоится важнейшее для России событие — выборы главы государства. В Кремле уже ведется активная подготовка к избирательному процессу, несколько политических и общественных деятелей выражали намерения баллотироваться на пост президента. Что известно о главном плебисците грядущего года — читайте в материале «Известий».

Выборы президента – 2024 — число

Очередные выборы президента намечены на 17 марта 2024 года. Совет Федерации принимает решение о назначении даты голосования не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до обозначенного дня.

Будет ли Путин баллотироваться в президенты в 2024-м

В ноябре в Кремле ответили на вопрос о том, будет ли имя нынешнего российского лидера Владимира Путина в списке кандидатов 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что глава государства пока не принял решения баллотироваться.

Сам Путин же в июле подчеркивал, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

Кандидаты на выборах президента – 2024

Несколько российских депутатов и независимых политических деятелей уже заявили о своем желании стать кандидатами на пост главы государства. Так, о своем намерении баллотироваться сообщил экс-глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, член партии «Единая Россия».

От КПРФ пойти на выборы в качестве кандидатов собираются общественный деятель Николай Платошкин и гендиректор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, который уже участвовал в 2018 году и набрал 11,77% голосов.

Выразил желание побороться за пост президента и член «Справедливой России», депутат Псковской гордумы Олег Брячак.

Еще раз попробовать свои силы намерена и журналист Ксения Собчак, представляющая Партию перемен. В 2018 году она набрала 1,68%.

Партия «Яблоко» собирается выдвигать троих кандидатов — лидера политической силы Николая Рыбакова, депутата Псковского областного совета Льва Шлосберга и экс-заместителя губернатора Ярославской области Олега Виноградова.

Высказывал намерение об участии в выборах-2024 член партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов также собирается выдвинуть свою кандидатуру.

Заявления о подготовке к участию в выборах-2024 звучали и со стороны независимых претендентов: муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой, спортсмена Дмитрия Носова, бизнесмена Сергея Полонского и общественного деятеля Бориса Якеменко.

Для самовыдвижения кандидата на должность президента ему необходимо заручиться поддержкой инициативной группы с составом не менее 500 человек. Кроме того, необходимо собрать не менее 30 тыс. подписей избирателей.

Как пройдут выборы президента – 2024

20 января 2023 года председатель Центризбиркома России Элла Памфилова раскрыла журналистам детали подготовки к выборам 2024 года. По ее словам, отдельно специалисты прорабатывают вопрос защиты цифровой системы от DDoS-атак. Цифровой аналог системы ГАС «Выборы», над которым ведется работа, планируется сделать абсолютно неуязвимым к махинациям хакеров.

В день выборов избирательные участки откроются во всех регионах страны и за рубежом. Их работа продолжается с 08:00 до 20:00. Первые участки открываются на Камчатке и Сахалине, а последними закрываются в Калининградской области.

Бумажные бюллетени выдаются гражданину при предъявлении паспорта или документа, заменяющего его. Не исключено, что в ряде регионов будет предусмотрено дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Чтобы выборы были признаны состоявшимися, в них должны принять участие 50% избирателей и более.

Ранее «Известия» напомнили читателям, какие выборы запланированы в России в 2023 году.