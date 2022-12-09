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Выбор за ними: в России предлагают разрешить голосовать с 16 лет

Способна ли молодежь в этом возрасте разобраться в политике и в каких странах уже действует такая практика
Фото: РИА Новости/Елена Копылова
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Молодежи в России предлагают разрешить участвовать в голосовании на выборах с 16 лет. Как выяснили «Известия», такой законопроект 12 декабря внесет в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Авторы инициативы объясняют: сегодня молодым людям с этого возраста можно официально работать, вступать в брак, но не голосовать. Такой подход в реализации прав 16-летних разделяют в КПРФ.

Повысить легитимность

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По информации «Известий», 12 декабря в Госдуму будет внесен законопроект с поправками в ряд федеральных законов, которыми предлагается снизить возрастной порог при голосовании на выборах всех уровней до 16 лет. Документ имеется в распоряжении «Известий». Авторы инициативы хотят вовлечь молодежь в избирательный процесс, а также стремятся повысить явку на выборах.

«На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно Семейному кодексу РФ, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста», — говорится в пояснительной записке, которая имеется у «Известий».

Выбор за ними
выборы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ней авторы уточняют, что многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать. «Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть», — говорится в документе.

Справка «Известий»

Согласно действующему законодательству голосовать на выборах в России разрешается с 18 лет. С этого же возраста молодой человек может стать кандидатом в депутаты на муниципальных выборах. А вот депутатом Госдумы может быть избран только гражданин, которому исполнился 21 год.

Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил «Известиям», что эта инициатива была разработана на фоне запросов, которые поступают в Госдуму.

— Мы убеждены, что это повысит легитимность выборов. Потому что если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей: почти на 3 млн. Причем большинство из них будут мотивированы голосовать и пойдут на участки. Внесение законопроекта приурочено ко Дню конституции, чтобы подчеркнуть, что это стратегическая для страны задача, — отметил он.

Выбор за ними
выборы россия конституция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Еще один автор законопроекта Ярослав Нилов добавил, что этот законопроект был программной установкой, заложенной еще лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

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— Мы считаем, что молодым людям необходимо такое право предоставить. Именно в 16 лет они заканчивают старшие классы и вполне осознанно подходят к оценке политических событий, — пояснил «Известиям» парламентарий.

На изменение законодательства в этой сфере можно пойти, так как в России сейчас совершенно другая политическая ситуация, чем в 2000-е годы, считает он. По его словам, сегодня не так сложно понять, какие политические партии существуют и какие программы они представляют.

Разная оценка

В КПРФ согласны, что людям в 16 лет надо разрешить голосовать, отметил в беседе с «Известиями» член фракции Николай Харитонов.

Надо понимать, что молодежь сегодня взрослеет рано. Почему бы ей не доверять на выборах, — добавил он.

В «Единой России» дадут оценку законопроекту после того, как его внесут в Госдуму, сообщил «Известиям» зампред фракции Адальби Шхагошев. Скептически к предложению ЛДПР относятся во фракции «Справедливая Россия — За правду».

Выбор за ними
выборы урна девушка голосование
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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— Думаю, что мы такой законопроект не поддержим. Очевидно, что его авторы только хотят привлечь к себе внимание молодежи. Но, на мой взгляд, молодые люди в таком возрасте еще ничего не понимают в политике, рано им разрешать голосование, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Олег Нилов.

Политолог Константин Калачев считает: в 16 лет граждане должны иметь право голосовать, учитывая тот факт, что паспорт россияне получают еще раньше — в 14.

— В этом возрасте человек уже вполне сознателен, чтобы участвовать в выборах. Очевидно, что сегодня люди взрослеют раньше. Есть достаточно много примеров такого голосования в других странах мира, — напомнил эксперт.

По его словам, речь идет не только о коммунистической Кубе, но также, например, об Аргентине, Австрии или Мальте.

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