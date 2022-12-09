Выбор за ними: в России предлагают разрешить голосовать с 16 лет
Молодежи в России предлагают разрешить участвовать в голосовании на выборах с 16 лет. Как выяснили «Известия», такой законопроект 12 декабря внесет в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Авторы инициативы объясняют: сегодня молодым людям с этого возраста можно официально работать, вступать в брак, но не голосовать. Такой подход в реализации прав 16-летних разделяют в КПРФ.
Повысить легитимность
По информации «Известий», 12 декабря в Госдуму будет внесен законопроект с поправками в ряд федеральных законов, которыми предлагается снизить возрастной порог при голосовании на выборах всех уровней до 16 лет. Документ имеется в распоряжении «Известий». Авторы инициативы хотят вовлечь молодежь в избирательный процесс, а также стремятся повысить явку на выборах.
«На сегодняшний день гражданин по достижении 16 лет, согласно Семейному кодексу РФ, может вступить в брак. Трудовое законодательство дает возможность с 16 лет заключать трудовой договор. Гражданское законодательство допускает предпринимательскую деятельность с 16-летнего возраста», — говорится в пояснительной записке, которая имеется у «Известий».
В ней авторы уточняют, что многие молодые люди сейчас взрослеют гораздо раньше, чем принято считать. «Поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть», — говорится в документе.
Один из авторов законопроекта, первый зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов пояснил «Известиям», что эта инициатива была разработана на фоне запросов, которые поступают в Госдуму.
— Мы убеждены, что это повысит легитимность выборов. Потому что если возраст изменят, то резко возрастет количество избирателей: почти на 3 млн. Причем большинство из них будут мотивированы голосовать и пойдут на участки. Внесение законопроекта приурочено ко Дню конституции, чтобы подчеркнуть, что это стратегическая для страны задача, — отметил он.
Еще один автор законопроекта Ярослав Нилов добавил, что этот законопроект был программной установкой, заложенной еще лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
— Мы считаем, что молодым людям необходимо такое право предоставить. Именно в 16 лет они заканчивают старшие классы и вполне осознанно подходят к оценке политических событий, — пояснил «Известиям» парламентарий.
На изменение законодательства в этой сфере можно пойти, так как в России сейчас совершенно другая политическая ситуация, чем в 2000-е годы, считает он. По его словам, сегодня не так сложно понять, какие политические партии существуют и какие программы они представляют.
Разная оценка
В КПРФ согласны, что людям в 16 лет надо разрешить голосовать, отметил в беседе с «Известиями» член фракции Николай Харитонов.
— Надо понимать, что молодежь сегодня взрослеет рано. Почему бы ей не доверять на выборах, — добавил он.
В «Единой России» дадут оценку законопроекту после того, как его внесут в Госдуму, сообщил «Известиям» зампред фракции Адальби Шхагошев. Скептически к предложению ЛДПР относятся во фракции «Справедливая Россия — За правду».
— Думаю, что мы такой законопроект не поддержим. Очевидно, что его авторы только хотят привлечь к себе внимание молодежи. Но, на мой взгляд, молодые люди в таком возрасте еще ничего не понимают в политике, рано им разрешать голосование, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Олег Нилов.
Политолог Константин Калачев считает: в 16 лет граждане должны иметь право голосовать, учитывая тот факт, что паспорт россияне получают еще раньше — в 14.
— В этом возрасте человек уже вполне сознателен, чтобы участвовать в выборах. Очевидно, что сегодня люди взрослеют раньше. Есть достаточно много примеров такого голосования в других странах мира, — напомнил эксперт.
По его словам, речь идет не только о коммунистической Кубе, но также, например, об Аргентине, Австрии или Мальте.