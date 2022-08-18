Голосовое сообщение: чем будет отличаться ЕДГ-2022
Противостояние западному давлению на Россию и успешный ход военной операции на Украине станут главными факторами, определяющими ход выборов в сентябре и их результаты. Об этом «Известиям» сообщили в Центризбиркоме и в Общественной палате, где, к слову, не ждут массовых нарушений, но допускают их наличие. Эксперты также считают, что главным во время этого единого дня голосования станет консолидация избирателей вокруг политических партий, поддержавших спецоперацию. Именно эти политсилы, по мнению политологов, получат большинство голосов избирателей.
Консолидация — главное
Как рассказали «Известиям» в ЦИК, конкуренция во время единого дня голосования, 11 сентября, будет менее высокой, чем во время федеральной кампании в 2021 году. Это связано не только с меньшим количеством участников, но и с особенностями политической жизни России.
— Каждая кампания, конечно, по-своему уникальна. Но не думаю, что эта будет сильно конкурентной, а также серьезной по количеству нарушений. Во-первых, это не федеральная кампания, как это было в 2021 году, когда были выборы депутатов Государственной думы. Во-вторых, сейчас всё внимание россиян приковано к специальной военной операции, — заявил «Известиям» член ЦИК Евгений Колюшин.
По его словам, нарушения, скорее всего, будут, но вряд ли их количество окажется большим.
Это мнение разделяет и глава координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП России Максим Григорьев.
— Мы имеем два фактора, которые больше всего сегодня оказывают влияние на выборы. С одной стороны, увеличившееся внешнее давление и вмешательство в дела РФ. Это уже не скрывается и делается напрямую. Как известно, на это выделяется большое финансирование. Но одновременно мы наблюдаем патриотическую консолидацию общества. Все политические партии заявляют о поддержке специальной военной операции и на этом выигрывают, — пояснил он «Известиям».
Поэтому, по его словам, в какой-то степени избирательная кампания становится более предсказуемой и простой для тех политических сил, которые высказывают мнение, разделяемое сегодня большинством россиян.
При этом Максим Григорьев обратил внимание на то, что система общественного контроля с каждым годом в России становится всё сильнее, поэтому массовых нарушений на этих выборах ждать не стоит.
Как сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, в этом году в единый день голосования назначено около 4,6 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе. Из них главными станут губернаторские выборы, которые пройдут в 15 субъектах страны. Прямым голосованием будут избраны главы Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Новгородской, Свердловской областей, Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии. Главу Адыгеи изберут непрямым голосованием республиканского парламента.
Кроме того, в РФ пройдут выборы шести региональных парламентов: Удмуртии, Республики Северная Осетия – Алания, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей.
Также важными станут выборы 11 гордум и горсоветов. Они пройдут в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.
Самыми конкурентными из муниципальных станут выборы 1417 депутатов в Москве. Они пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Как сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, на них было зарегистрировано 6259 кандидатов, однако это число может измениться, если кто-то из получивших отказы в регистрации добьется ее через суд.
Без вторых туров
По мнению экспертов, так как большинство россиян сегодня консолидировалось вокруг президента и поддерживает специальную военную операцию на Украине, выборы будут носить референдумный характер. Избиратели поддержат всех кандидатов, которые разделяют патриотический курс.
— Патриотическая мобилизация, несомненно, создала благоприятные условия для проведения выборов. Кампания проходит спокойно. Оппозиция в большинстве регионов лишь обозначает свое участие. Конечно, всё это не означает, что выборы — «договорняк». Просто в условиях военной операции отношение к ним политических игроков, партий стало более ответственным, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.
По его словам, с высокой долей вероятности ни в одном из регионов второго тура не будет.
Это мнение разделяет глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
— С моей точки зрения, эти выборы носят характер референдума. Они показывают, что избиратели отдадут свои голоса тем, кто поддерживает президента и военную операцию. В этих условиях главным для организаторов выборов станет обеспечение достойной явки, одним из инструментов этого станет дистанционное голосование, — пояснил он «Известиям».
Эксперт также исключает вторые туры на губернаторских выборах. При этом он считает, что эта кампания менее конфликтная и более комфортная для оппозиции. В пример он привел регистрацию на губернаторских выборах в Удмуртии кандидата от КПРФ Александра Сырова, в отношении которого когда-то даже возбуждалось уголовное дело.
— Вся конкуренция ушла на муниципальный уровень, что мы видим в Москве и других регионах. Причина в том, что там нет политической повестки, — уточнил эксперт.
Замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин также считает, что главной особенностью этих выборов станет патриотический консенсус партий, которые участвуют в выборах. По его мнению, в этот ЕДГ они не будут делать каких-то резких или критических заявлений. КПРФ хотя и попытается сохранить свою оппозиционную нишу, но не проявляет какой-то большой активности. При этом эксперт также отметил более высокую конкуренцию на муниципальных выборах.