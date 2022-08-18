Голосовое сообщение: чем будет отличаться ЕДГ-2022

Противостояние западному давлению на Россию и успешный ход военной операции на Украине станут главными факторами, определяющими ход выборов в сентябре и их результаты . Об этом «Известиям» сообщили в Центризбиркоме и в Общественной палате, где, к слову, не ждут массовых нарушений, но допускают их наличие. Эксперты также считают, что главным во время этого единого дня голосования станет консолидация избирателей вокруг политических партий, поддержавших спецоперацию . Именно эти политсилы, по мнению политологов, получат большинство голосов избирателей.

Консолидация — главное

Как рассказали «Известиям» в ЦИК, конкуренция во время единого дня голосования, 11 сентября, будет менее высокой, чем во время федеральной кампании в 2021 году . Это связано не только с меньшим количеством участников, но и с особенностями политической жизни России.

Голосовое сообщение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Каждая кампания, конечно, по-своему уникальна. Но не думаю, что эта будет сильно конкурентной, а также серьезной по количеству нарушений. Во-первых, это не федеральная кампания, как это было в 2021 году, когда были выборы депутатов Государственной думы . Во-вторых, сейчас всё внимание россиян приковано к специальной военной операции , — заявил «Известиям» член ЦИК Евгений Колюшин.

По его словам, нарушения, скорее всего, будут, но вряд ли их количество окажется большим.

Это мнение разделяет и глава координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП России Максим Григорьев.

— Мы имеем два фактора, которые больше всего сегодня оказывают влияние на выборы. С одной стороны, увеличившееся внешнее давление и вмешательство в дела РФ. Это уже не скрывается и делается напрямую . Как известно, на это выделяется большое финансирование. Но одновременно мы наблюдаем патриотическую консолидацию общества . Все политические партии заявляют о поддержке специальной военной операции и на этом выигрывают, — пояснил он «Известиям».

Поэтому, по его словам, в какой-то степени избирательная кампания становится более предсказуемой и простой для тех политических сил, которые высказывают мнение, разделяемое сегодня большинством россиян.

При этом Максим Григорьев обратил внимание на то, что система общественного контроля с каждым годом в России становится всё сильнее, поэтому массовых нарушений на этих выборах ждать не стоит.

Голосовое сообщение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как сообщила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, в этом году в единый день голосования назначено около 4,6 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе . Из них главными станут губернаторские выборы, которые пройдут в 15 субъектах страны. Прямым голосованием будут избраны главы Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Кировской, Саратовской, Калининградской, Рязанской, Новгородской, Свердловской областей, Марий Эл, Бурятии, Карелии и Удмуртии. Главу Адыгеи изберут непрямым голосованием республиканского парламента.

Кроме того, в РФ пройдут выборы шести региональных парламентов: Удмуртии, Республики Северная Осетия – Алания, Краснодарского края, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областей.

Также важными станут выборы 11 гордум и горсоветов. Они пройдут в Горно-Алтайске, Черкесске, Барнауле, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Кирове, Курске, Омске, Пскове, Твери и Ярославле.

Самыми конкурентными из муниципальных станут выборы 1417 депутатов в Москве . Они пройдут в 125 из 146 муниципальных образований столицы. Как сообщил замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, на них было зарегистрировано 6259 кандидатов, однако это число может измениться, если кто-то из получивших отказы в регистрации добьется ее через суд.

Без вторых туров

По мнению экспертов, так как большинство россиян сегодня консолидировалось вокруг президента и поддерживает специальную военную операцию на Украине, выборы будут носить референдумный характер . Избиратели поддержат всех кандидатов, которые разделяют патриотический курс.

— Патриотическая мобилизация, несомненно, создала благоприятные условия для проведения выборов. Кампания проходит спокойно . Оппозиция в большинстве регионов лишь обозначает свое участие. Конечно, всё это не означает, что выборы — «договорняк» . Просто в условиях военной операции отношение к ним политических игроков, партий стало более ответственным, — пояснил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

По его словам, с высокой долей вероятности ни в одном из регионов второго тура не будет.

Это мнение разделяет глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Голосовое сообщение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— С моей точки зрения, эти выборы носят характер референдума. Они показывают, что избиратели отдадут свои голоса тем, кто поддерживает президента и военную операцию . В этих условиях главным для организаторов выборов станет обеспечение достойной явки, одним из инструментов этого станет дистанционное голосование, — пояснил он «Известиям».

Эксперт также исключает вторые туры на губернаторских выборах. При этом он считает, что эта кампания менее конфликтная и более комфортная для оппозиции . В пример он привел регистрацию на губернаторских выборах в Удмуртии кандидата от КПРФ Александра Сырова, в отношении которого когда-то даже возбуждалось уголовное дело.

— Вся конкуренция ушла на муниципальный уровень, что мы видим в Москве и других регионах. Причина в том, что там нет политической повестки, — уточнил эксперт.