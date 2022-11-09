Какие выборы пройдут в России в 2023 году

В 2023 году россиян ждут очередные региональные и муниципальные выборы. Важным этапом станут выборы мэра Москвы. Впервые единый день голосования в России прошел в 2006 году, с тех пор состоялось 24 выборных дня. До 2012 года они проводились дважды в год, а с 2013 года — по одному разу. Выборы организуют на самых разных уровнях: от федеральных до региональных и муниципальных. С 2015 года к единому дню голосования приурочили и выборы депутатов Госдумы. В 2022 году ЦИК разрешил регионам самостоятельно определять длительность голосования — в течение одного, двух или трех дней.

Единый день голосования 2023 — когда

Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации. Точные цифры к сентябрю могут увеличится, подчеркнули в ЦИК.

Выборы 2023 в России — кого выбираем в сентябре

В этот день пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что до избрания законодательных органов в ДНР и ЛНР их полномочия будут осуществлять парламенты регионов. Губернаторов будут выбирать в 22 субъектах федерации. Среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Также на этот день назначены выборы 16 депутатов заксобраний, 12 депутатов представительных органов региональных столиц и выборы одного депутата Госдумы.

Выборы мэра Москвы – 2023

На сентябрь 2023 года запланированы очередные выборы мэра Москвы. Одним из кандидатов станет действующий мэр Сергей Собянин. Он занимает пост столичного градоначальника с 21 октября 2010 года и за это время дважды переизбирался на должность. В прошлый раз мэра столицы выбирали в 2018 году, тогда за кандидатуру Собянина проголосовали 70% избирателей. Особенностью выборов в Москве стало продление времени голосования до 22 часов и создание избирательных участков в Подмосковье и соседних областях.

Выборы губернатора Московской области – 2023

Московская область в сентябре 2023 года также будет выбирать губернатора. В ходе прошлого голосования победу одержал действующий глава региона Андрей Воробьев. За него проголосовали 62,6% избирателей или 1,3 млн человек. Воробьев возглавил регион в 2013 году.

Когда следующие выборы президента России

Очередные выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года согласно действующему законодательству. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин еще не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. В июле 2022 года Путин пояснял, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

Как проходит единый день голосования

В единый день голосования избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. Первые участки открываются на Камчатке и на Сахалине, а последними закрываются в Калининградской области. Для голосования россияне должны предъявить на выбор паспорт или загранпаспорт (при голосовании за рубежом), а также служебный паспорт или военный билет.

В 2022 году в восьми регионах можно было проголосовать дистанционно. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская области, а также Псковская, Томская, Ярославская области и Санкт-Петербург. Кроме того, голосовать онлайн и досрочно разрешили на муниципальных выборах в Москве. Выборы прошли 81 российском регионе, было замещено свыше 31,2 тыс. мандатов и должностей. Практику онлайн-голосования и досрочного голосования было решено постепенно внедрять в остальных регионах страны.