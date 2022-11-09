Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Какие выборы пройдут в России в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2023 году россиян ждут очередные региональные и муниципальные выборы. Важным этапом станут выборы мэра Москвы. Впервые единый день голосования в России прошел в 2006 году, с тех пор состоялось 24 выборных дня. До 2012 года они проводились дважды в год, а с 2013 года — по одному разу. Выборы организуют на самых разных уровнях: от федеральных до региональных и муниципальных. С 2015 года к единому дню голосования приурочили и выборы депутатов Госдумы. В 2022 году ЦИК разрешил регионам самостоятельно определять длительность голосования — в течение одного, двух или трех дней.

Единый день голосования 2023 — когда

Единый день голосования (ЕДГ) в 2023 году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации. Точные цифры к сентябрю могут увеличится, подчеркнули в ЦИК.

Выборы 2023 в России — кого выбираем в сентябре

На своих постах: ЕР удержала лидерство почти во всех регионах
Как эксперты оценивают ход голосования, а сами партии — результаты выборов

В этот день пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что до избрания законодательных органов в ДНР и ЛНР их полномочия будут осуществлять парламенты регионов. Губернаторов будут выбирать в 22 субъектах федерации. Среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Также на этот день назначены выборы 16 депутатов заксобраний, 12 депутатов представительных органов региональных столиц и выборы одного депутата Госдумы.

Выборы мэра Москвы – 2023

На сентябрь 2023 года запланированы очередные выборы мэра Москвы. Одним из кандидатов станет действующий мэр Сергей Собянин. Он занимает пост столичного градоначальника с 21 октября 2010 года и за это время дважды переизбирался на должность. В прошлый раз мэра столицы выбирали в 2018 году, тогда за кандидатуру Собянина проголосовали 70% избирателей. Особенностью выборов в Москве стало продление времени голосования до 22 часов и создание избирательных участков в Подмосковье и соседних областях.

Выборы губернатора Московской области – 2023

Московская область в сентябре 2023 года также будет выбирать губернатора. В ходе прошлого голосования победу одержал действующий глава региона Андрей Воробьев. За него проголосовали 62,6% избирателей или 1,3 млн человек. Воробьев возглавил регион в 2013 году.

Когда следующие выборы президента России

Очередные выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года согласно действующему законодательству. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин еще не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. В июле 2022 года Путин пояснял, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

Как проходит единый день голосования

В единый день голосования избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. Первые участки открываются на Камчатке и на Сахалине, а последними закрываются в Калининградской области. Для голосования россияне должны предъявить на выбор паспорт или загранпаспорт (при голосовании за рубежом), а также служебный паспорт или военный билет.

В 2022 году в восьми регионах можно было проголосовать дистанционно. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская области, а также Псковская, Томская, Ярославская области и Санкт-Петербург. Кроме того, голосовать онлайн и досрочно разрешили на муниципальных выборах в Москве. Выборы прошли 81 российском регионе, было замещено свыше 31,2 тыс. мандатов и должностей. Практику онлайн-голосования и досрочного голосования было решено постепенно внедрять в остальных регионах страны.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022