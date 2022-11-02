В Кремле ответили на вопрос о возможном участии Путина в выборах 2024 года

Президент РФ Владимир Путин еще не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 2 ноября.

Отвечая на вопрос журналистов, принял ли российский лидер решение об участии в следующих президентские выборах, Песков ответил отрицательно.

Проведенный в августе опрос ВЦИОМа показал, что Путину доверяют 81,2% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 78,4%.

Ранее, 30 ноября 2021 года, в рамках форума «Россия зовет!» Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок на пост главы государства. Тогда президент отметил, что еще не решил, будет ли участвовать в следующих выборах в 2024 году.

Владимир Путин был впервые избран президентом России в 2000 году, затем был переизбран на этот пост в 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к Конституции РФ получил право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.