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Путин заявил, что еще не принял решение о выдвижении на выборах

Путин: мое переизбрание — не цель для России
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Президент России Владимир Путин признался, что еще не принял решение о выдвижении на выборах главы государства в 2024 году. Об этом он сказал в ходе 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» 30 ноября.

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Глава государства отметил, что согласно Конституции РФ имеет право переизбираться, однако добавил, что его переизбрание — не цель для России. Также Путин заявил, что наличие у него права избираться на новый срок само по себе стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране.

«В соответствие с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую», — сказал Путин.

Также глава государства оценил намерение президента США Джо Байдена избираться на второй президентский срок.

По словам Путина, американский президент поступил верно.

17 декабря 2020 года Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что еще не принял решение о том, пойдет ли он на выборы главы государства в 2024 году. В то же время он отметил, что у него есть формальное разрешение от граждан на этот шаг.

В том же месяце глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал потенциальных кандидатов на пост президента России, в число которых он включил помимо действующего главы государства премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможных преемниках Путина всегда вызывает повышенный интерес, однако, как правило, такие рассуждения ничем не подкреплены.

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