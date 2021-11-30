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Путин оценил намерение Байдена избираться на второй срок

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Заявив о намерении избираться на второй президентский срок американский лидер Джо Байден поступил абсолютно правильно. Об этом 30 ноября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

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По словам Путина, американский президент не нуждается в его оценках, но поступил он верно.

22 ноября пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Джо Байден не отказывается от планов переизбраться на высший государственный пост в 2024 году. Он подтвердила публикации в СМИ, которые сообщили о том, что 79-летний политик собирается идти на второй президентский срок, несмотря на падение своих рейтингов.

Заявление прозвучало на фоне появившихся в Демократической партии опасений, что из-за возраста и падения уровня одобрения деятельности Байдена среди американцев на фоне инфляции и неудач в борьбе с пандемией он откажется от борьбы за президентское кресло в 2024 году.

20 ноября сообщалось, что свежий рейтинг Джо Байдена назвали «ударом под дых». Популярность действующего главы США побила антирекорд. Поддержка 46-го президента составила всего 36%. Показатель достиг самого низкого уровня с момента избрания. Уровень критики в обществе вырос до 53%.

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