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Байден решил участвовать в выборах президента в 2024 году

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Американский лидер Джо Байден не отказывается от планов переизбраться в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в понедельник, 22 ноября.

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«Да, таковы его намерения», — ответила она на вопрос журналистов об участии политика в ближайших президентских выборах.

Псаки подтвердила публикации в СМИ, которые ранее сообщили о том, что 79-летний Байден собирается идти на второй срок, несмотря на падение рейтингов.

21 ноября издание The Washington Post написало о том, что Байден будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2024 году.

Отмечалось, что в последние дни политик и его окружение проводили активную кампанию с заявлениями о планах демократа баллотироваться на новый президентский срок. Это происходит на фоне появившихся в Демократической партии опасений, что из-за возраста и падения уровня одобрения деятельности Байдена среди американцев на фоне инфляции и неудач в борьбе с пандемией он может отказаться от борьбы за президентское кресло в 2024 году.

Утверждалось, что некоторые члены партии скептически относятся к заявлениям о намерениях переизбираться, полагая, что президенту и его команде выгодно говорить об этом. При этом, по данным издания, если Байден решит участвовать в выборах, официальные лица Демократической партии намерены поддержать его кандидатуру на этапе внутрипартийной борьбы.

20 ноября сообщалось, что свежий рейтинг Джо Байдена назвали «ударом под дых». Популярность действующего главы США побила антирекорд. Поддержка 46-го президента составила всего 36%. Показатель достиг самого низкого уровня с момента избрания. Уровень критики в обществе вырос до 53%.

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