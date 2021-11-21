WP рассказала о планах Байдена баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок в 2024 году, несмотря на снижение рейтинга. Об этом 20 ноября сообщила газета The Washington Post.

Как отмечает издание, в последние дни Байден и его окружение проводили активную кампанию с заявлениями о планах демократа баллотироваться на новый президентский срок. Это происходит на фоне появившихся в Демократической партии опасений, что из-за возрасти и падения уровня одобрения деятельности Байдена среди американцев на фоне инфляции и неудач в борьбе с пандемией, он может отказаться от борьбы за президентское кресло в 2024 году.

Это, по мнению журналистов, негативно бы сказалось на других кандидатах от демократов и вице-президенте Камалле Харрис.

«Единственное, что я слышал от него, это то, что он планирует баллотироваться снова», - заявил друг Байдена, экс-сенатор Крис Додд. Кроме того, ранее в этом месяце на мероприятии по привлечению средств для Демпартии Байден заявлял о своем намерении участвовать в выборах.

Однако, по итогам бесед с 28 стратегами и чиновниками демократов, оказалось, что подобные заверения не снизили опасений и сомнений в партии о том, что Байден пойдет на второй срок.

Некоторые члены партии скептически относятся к заявлениям о намерениях переизбираться, полагая, что президенту и его команде выгодно говорить об этом.

При этом, по данным издания, если Байден решит участвовать в выборах, официальные лица Демократической партии намерены поддержать его кандидатуру на этапе внутрипартийной борьбы.

Однако газета отмечает, что если Байден не будет баллотироваться в 2024 году, то у демократов могут быть проблемы с выбором нового лидера.

18 августа экс-президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что ему нельзя раскрывать планы на кампанию 2024 года, но они, по его словам, «порадуют американцев».