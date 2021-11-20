Рейтинг Байдена достиг самого низкого уровня с момента избрания

Свежий рейтинг Джо Байдена назвали «ударом под дых». Популярность действующего главы США побила антирекорд. Поддержка 46-го президента составила всего 36%. Показатель достиг самого низкого уровня с момента избрания. Уровень критики в обществе вырос до 53%, передает телеканал «Известия». Еще летом, по данным социологов, поддержка была более ощутимой. Падение популярности началось с вывода войск из Афганистана. Сейчас на рейтинг влияет рост потребительских цен. Эксперты считают: пока дела у Байдена лучше, чем у Трампа в тот же период его президентства. Впрочем, 45-й глава США начинал работу с более низким одобрением.

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