Путин поддержал желающего вновь баллотироваться на пост главы ЯНАО Артюхова

Президент России Владимир Путин поддержал губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова, который намерен вновь баллотироваться на выборах главы региона. Об этом 25 апреля рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На докладе у президента Артюхов в связи с истечением срока своих полномочий проинформировал Путина о намерении выставить свою кандидатуру на грядущих выборах», — отметил он по итогам встречи Путина и Артюхова.

Глава ЯНАО указал на то, что регион при нем многого добился, «но есть еще много амбициозных планов развития».

Артюхов был избран губернатором ЯНАО 9 сентября 2018 года. Он стал самым молодым главой региона в России, тогда ему было 30 лет. Было изготовлено 18 бюллетеней, за Артюхова свой голос отдали 14 депутатов заксобрания региона.

До этого, в мае того же года, Путин назначил его врио главы Ямало-Ненецкого автономного округа.