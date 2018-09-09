Артюхов избран губернатором ЯНАО

Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в воскресенье, 9 сентября, на внеочередном заседании избрали врио главы региона Дмитрия Артюхова губернатором ЯНАО. Об этом заявил председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.

«Было изготовлено 18 бюллетеней. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 14 голосов. Избранным губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа считается Артюхов Дмитрий Андреевич», — приводит его слова ТАСС.

30-летний Артюхов стал самым молодым главой региона в России.

Президент РФ Владимир Путин назначил Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора ЯНАО в мае 2018 года. Чиновник занял пост главы региона после участия в конкурсе «Лидеры России» — части масштабной программы «Россия — страна возможностей».

Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят в единый день голосования, 9 сентября, в 80 российских регионах.

Прямые выборы губернаторов начались в 22 субъектах. Еще четырех региональных руководителей должны избрать депутаты заксобраний по представлению президента.