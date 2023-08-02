По своим уставам: в новых регионах смогут голосовать с украинскими документами

Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать 10 сентября по украинским документам , включая паспорта и ID-карты. Для избирателей в республиках также разрешено прийти на участки с паспортами своих регионов , сообщили «Известиям» в ЦИК России. Сделать выбор избиратели могут с любым удостоверяющим личность документом — даже с водительскими правами, но для этого потребуется подтверждение места регистрации , к примеру выписка из домовой книги. Политики подтверждают: паспорт РФ действительно отсутствует у части населения, но это не станет преградой для проведения голосования .

Порядок проведения

Гражданам новых территорий в единый день голосования предстоит выбрать первые созывы своих законодательных органов в составе РФ. В Донецкой и Луганской народных республиках это будут Народные советы — «наследники» парламентов, созданных в период независимости республик. В Запорожской и Херсонской областях заксобрания создадут фактически с нуля , поскольку регионы присоединились к РФ без них. Избирателям в новых субъектах РФ также предстоит избрать депутатов местного самоуправления. Однако в ЦИК РФ обратили внимание на особенности голосования там: у многих людей еще нет российских документов .

— Мы понимаем, что не все избиратели получили российские паспорта. Работа над этим активно идет, но для максимального упрощения волеизъявления граждан и для реализации их избирательного права уже предусмотрен целый перечень альтернативных документов , по которым избиратели в новых регионах могут отдать свой голос за того или иного кандидата, — сказал «Известиям» замглавы ЦИК Николай Булаев.

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Во всех четырех регионах способы голосования без российского паспорта схожи, однако существуют небольшие различия . Это следует из постановлений местных избиркомов, имеющихся в распоряжении «Известий». Так, в Херсонской и Запорожской областях избиратели смогут проголосовать по паспорту гражданина Украины с отметкой о регистрации на территории области не позднее 30 сентября 2022 года — официальной даты вхождения новых регионов в состав РФ. Также допускается голосование по ID-карте, то есть паспорту гражданина Украины нового образца — причем как с приложением о регистрации, так и без. При этом допускается и любой другой документ, удостоверяющий личность, выданный как органами российской публичной власти, так и властями Украины. Однако если избиратель намерен голосовать с любым документом, который не отражает факт регистрации, ему всё же придется предоставить соответствующее подтверждение : адресную справку или выписку из домовой книги.

Аналогичная ситуация и с избирателями в республиках. Они смогут проголосовать по паспорту гражданина ЛНР или ДНР наряду с украинским документом , удостоверяющим личность. Также можно сделать свой выбор по военному билету солдата, сержанта, прапорщика, офицера запаса ЛНР и ДНР, удостоверению личности офицера республики, а также «иному документу, выданным уполномоченным органом», но в этом случае им также потребуется выписка из домовой книги. Отдельно жители ДНР смогут проголосовать на основе адресной справки от подразделения миграционной службы МВД ДНР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Процесс паспортизации наших граждан идет стремительно, но есть определенные проблемы с получением документа. Некоторые граждане либо потеряли их во время эвакуации, либо они были уничтожены во время артиллерийских обстрелов . Наряду с названными документами подтвердить личность можно даже водительским удостоверением, но должен быть еще документ, который удостоверит факт регистрации. Например, домовая книга, где прописан конкретный человек, что он зарегистрирован на территории области, — пояснила «Известиям» глава Центральной избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

Система защиты

Местные избиркомы обращают внимание на вопросы безопасности граждан во время голосования. Для этого новые регионы решили провести выборы в несколько дней : 8–9 сентября избиратели смогут изъявить свою волю на выездном голосовании, 10 сентября — на стационарных участках. Власти субъектов рассказали «Известиям», что практически ежедневно ведут консультации с Росгвардией и другими силовыми структурами по обеспечению мер безопасности на участках.

— Мы понимаем, что украинские нацисты будут пытаться любыми способами устроить провокации и дискредитировать, сорвать выборы на нашей территории. Мы должны предусмотреть абсолютно все моменты . Частично в обеспечении безопасности поможет проведение таких форм голосования, как многодневное и голосование на придомовых территориях. Конечно, готовятся к работе в усиленном режиме и силовые ведомства, будут предприняты все меры для предотвращения любых попыток диверсий со стороны националистов, — сказал «Известиям» глава ЛНР Леонид Пасечник.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков



В Херсонской области, к примеру, будет работать свыше 230 избирательных участков, всего же в регионе насчитывается около 600 тыс. избирателей. По оценкам главы местной комиссии, избирательная система области готова к проведению выборов по всем 14 муниципалитетам. «Даже в районах 15–30-километровой зоны, которая ранее подвергалась эвакуации. Также в зонах, где сейчас объявлен режим ЧС вследствие теракта на Каховской ГЭС», — уточнила Марина Захарова.

По ее словам, большое число населенных пунктов находится в труднодоступных местах или рядом с линией соприкосновения , там херсонцы смогут проголосовать досрочно. Аналогичная ситуация и в ДНР: проживающие на территориях, близких к боевым действиям, с 31 августа по 7 сентября смогут проголосовать до официального начала выборов, сказала «Известиям» сенатор от республики Наталья Никонорова. Члены избирательных комиссий с переносными ящиками также проведут голосование на придомовых территориях, пояснила она.

— В тесной связке с правоохранительными органами проведена серьезная работа по обеспечению безопасности во время выборов. Учтены все возможные риски. В этом нам помог и накопленный печальный опыт взаимодействия с киевским режимом . Сейчас могу заверить, что сделано всё возможное для обеспечения максимального уровня безопасности наших граждан, — отметила парламентарий.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский



Бойцам СВО также будет предоставлена возможность проголосовать , и в избирательной комиссии Донецкой Народной Республики уже обсуждаются оптимальные модели для проведения процедуры, подчеркнула сенатор. Глава ЦИК Херсонской области добавила, что в их регионе военнослужащие СВО смогут проголосовать при наличии постоянной или временной регистрации, полученной за три месяца до дня голосования — 8 июня.