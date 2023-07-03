Более 21 млн россиян смогут проголосовать онлайн на выборах в сентябре

ЦИК РФ может отложить выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей при возникновении угрозы жизни и здоровью граждан. Хотя в целом комиссия готова к проведению выборов в новых регионах. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, беседа состоялась 3 июля в Кремле. Отдельно стороны затронули подготовку к президентской кампании и цифровую оснащенность избирательной системы России.

О чем говорилось на встрече

Цифровая государственная автоматизированная система «Выборы» будет готова к президентской кампании 2024 года, сообщила глава ЦИК. Она будет полностью автономна от глобального интернета. По словам главы комиссии, предстоящее голосование — «это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед».

Памфилова напомнила, что комиссия участвует в национальной программе «Цифровая экономика». По ее словам, уже работает более 20 цифровых сервисов для всех участников избирательного процесса: партий, кандидатов, комиссий и избирателей.

В этом году проголосовать онлайн потенциально смогут 21,5 млн россиян в 25 регионах РФ. Элла Памфилова напомнила, что четыре года назад эта возможность была лишь у 5,5 млн избирателей. Впервые дистанционное электронное голосование охватит пять часовых поясов. Для многих людей, по словам главы ЦИК, такой формат онлайн-выборов все еще остается «черным ящиком». Поэтому комиссия в этом году делает акцент на систему гражданского контроля за ДЭГ. Совместно с общественниками, партиями и кандидатами ЦИК намерена привлекать технически подкованных специалистов, которые бы «с пристрастием отследили», как соблюдается тайна голосования.

Центризбирком делает все возможное для подготовки выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По словам Памфиловой, ситуация в регионах сложная, однако несмотря на военное положение, «при определенных условиях» возможность провести там выборы все же есть — с такой просьбой в ЦИК обратились руководители этих регионов. «Мы в соответствии с законом провели все необходимые консультации с ФСБ, с Минобороны, обсуждали это тщательно, взвесили все плюсы, минусы, все «за» и «против» и взяли на себя такую серьезную ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы», — подчеркнула она.



Впрочем, если в каком-то районе ситуация резко ухудшится, что, в свою очередь, повлечет опасность жизни и здоровью жителей новых территорий, то ЦИК будет готов отложить выборы на отдельном участке, подчеркнула она. Пока глава комиссии порекомендовала новым регионам сократить до половины сроки действия своих избирательных процедур.



Кроме того, Центризбирком прорабатывает возможность открытия экстерриториальных участков: избиратели смогут проголосовать, находясь не в своем регионе. Подобные участки также будут работать и в четырех новых субъектах, чтобы там могли поучаствовать в выборах люди из других регионов России: строители, медики, военнослужащие. Президент поинтересовался возможностью организовать онлайн голосование в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, но глава комиссии констатировала, что сегодня это сделать технически сложно.

В завершение президент поинтересовался, есть ли у Памфиловой какие-либо просьбы и выделяется ли вовремя финансирование. Глава ЦИК добавила, что с этим вопросом все хорошо, но попросила несколько моментов обсудить в закрытой части.