Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Носова на новый срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Магаданской области Сергея Носова на новый срок.

Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с главой региона, прошедшей 6 июня.

«Что касается одобрения, здесь вопросов нет, но все-таки самое главное — это поддержка людей. У вас всё получается. Главное, что вы умеете сосредоточить внимание на решении ключевых задач. И за их решением, а прежде всего это развитие реального производства, подъем экономики, социальной сферы, уверен, будут решаться и задачи, которые для конкретного человека являются наиболее важными, а именно социальная сфера», — сказал Путин.

Носов был назначен врио главы Магаданской области указом Путина 28 мая 2018 года. В том же году он одержал победу на выборах губернатора региона.

1 июня Путин пожелал губернатору Московской области Андрею Воробьеву успеха на предстоящих выборах, поддержав его выдвижение. Глава государства отметил, что все показатели в регионе в норме, а по некоторым Московская область является лидером.