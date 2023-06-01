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Путин поддержал намерение губернатора Московской области участвовать в новых выборах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин 1 июня пожелал губернатору Московской области Андрею Воробьеву успеха на предстоящих выборах, поддержав его выдвижение.

Глава государства отметил, что все показатели в регионе в норме, а по некоторым Московская область даже является лидером.

«Если у вас желание есть, и, самое главное, если люди вас поддержат, желаю вам дальнейших успехов», — заявил Путин на встрече с Воробьевым.

Выборы главы региона пройдут в Подмосковье 10 сентября 2023 года.

Воробьев был переизбран на пост губернатора Московской области 9 сентября 2018 года, набрав на выборах 62,52 % голосов избирателей.

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До этого, 25 мая, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о своем намерении вновь баллотироваться на пост главы региона. Он отметил, что ,чтобы официально стать кандидатом, ему предстоит пройти внутрипартийную процедуру голосования в «Единой России».

Еще раньше, 16 мая, президент России поддержал намерение 48-летнего губернатора Амурской области Василия Орлова выдвигаться на второй срок. Они пообщались в режиме видеоконференции.

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