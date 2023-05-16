Путин поддержал намерение главы Амурской области выдвигаться на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение 48-летнего губернатора Амурской области Василия Орлова выдвигаться на второй срок. Они пообщались в режиме видеоконференции 16 мая, говорится на сайте Кремля.

«Мне кажется, что [жители региона] вас поддержат [на выборах], а я со своей стороны желаю вам успехов», — сказал Путин.

30 мая 2018 Путин назначил Орлова врио губернатора Амурской области, до этого он работал министром экономического развития региона. С 27 сентября 2018 года Орлов стал губернатором.

Орлов родился в Благовещенске 14 апреля 1975 года, окончил Благовещенский государственный педагогический университет и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).