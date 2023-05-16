Путин поддержал участие главы Новосибирской области в избирательной кампании

Президент России Владимир Путин поддержал участие главы Новосибирской области Андрея Травникова в избирательной кампании в этом году и пожелал успехов во вторник, 16 мая, в ходе рабочей встречи.

Травников во время рабочей встречи с российским лидером по видеосвязи сообщил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах в сентябре.

«Вы и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов», — заявил Путин.

Он также пожелал Травникову успехов и вместе с тем выразил надежду, что люди оценят работу, проделанную в Новосибирской области.

Глава региона, в свою очередь, подтвердил, что в 2023 году ситуация в экономике области остается стабильной. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают расти.

Губернатор также отметил, что продолжается тенденция роста промышленного производства, с хорошими результатами завершил прошлый год агропромышленный комплекс.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2023 года. Травников занял пост главы региона в 2018 году.

В апреле сообщалось, что Новосибирская область вошла в топ-35 самых устойчивых регионов России. Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО), проанализировав итоги последнего квартала 2022 года.