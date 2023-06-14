ЕР выдвинула Воробьева и еще двух человек на отбор кандидата на пост главы Подмосковья

«Единая Россия» выдвинула Андрея Воробьева и еще двух человек на голосование по отбору кандидата на выборах губернатора Московской области. Об этом в среду, 14 июня, заявил секретарь Московского областного регионального отделения партии Игорь Брынцалов.

«Сформирован список кандидатов — участников предварительного голосования по определению кандидатуры для проведения выдвижения партией кандидатов на должность губернатора Московской области. В список участников предварительного голосования вошли Воробьёв Андрей Юрьевич — губернатор Московской области <...> Забралова Ольга Сергеевна <...> и Толмачёв Александр Романович», — сказал Брынцалов на конференции Московского городского регионального отделения «Единой России».

Также в этот день, председатель генсовета Единой России Андрей Турчак предложил партии поддержать кандидатуру Воробьева на выборах губернатора.

До этого, 1 июня, президент России Владимир Путин поддержал намерение Воробьева участвовать в предстоящих выборах.

Выборы главы региона пройдут в Подмосковье 10 сентября 2023 года. Вместе с ними, в этот день также состоятся дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.

Воробьев был переизбран на пост губернатора Московской области 9 сентября 2018 года, набрав 62,52 % голосов избирателей.