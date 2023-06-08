Мособлдума назначила выборы главы Подмосковья на 10 сентября

Выборы губернатора Московской области состоятся 10 сентября. Соответствующее решение 8 июня приняли депутаты Московской областной думы.

«Теперь Подмосковье входит в активную фазу избирательной кампании. Непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнется после официального опубликования решения о назначении выборов», — сказал председатель парламента Игорь Брынцалов.

Также 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.

Накануне Московская городская дума назначила дату выборов мэра столицы на 10 сентября. Всего в этот день состоятся выборы глав субъектов России более чем в 20 регионах, впервые в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

1 июня президент России Владимир Путин пожелал губернатору Московской области Андрею Воробьеву успеха на предстоящих выборах, поддержав его выдвижение. Глава государства отметил, что все показатели в регионе в норме, а по некоторым Московская область является лидером.