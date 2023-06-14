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Турчак предложил ЕР поддержать кандидатуру Воробьева на выборах губернатора

Турчак: нет сомнений, что московское отделение ЕР поддержит кандидатуру Воробьева на выборах губернатора
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Московское отделение партии «Единая Россия» поддержит кандидатуру действующего главы столичного региона на предстоящих выборах губернатора. Об этом 14 июня заявил председатель генсовета ЕР Андрей Турчак.

«За 10 лет успешного управления регионом Андрей Юрьевич доказал, что он компетентный, ответственный руководитель. Ему оказано высокое доверие президента. И, безусловно, мы должны его поддержать», — заявил Турчак на конференции Московского областного регионального отделения партии.

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Президент России Владимир Путин 1 июня поддержал намерение Воробьева участвовать в предстоящих выборах.

Выборы главы региона пройдут в Подмосковье 10 сентября 2023 года.

Воробьев был переизбран на пост губернатора Московской области 9 сентября 2018 года, набрав на выборах 62,52 % голосов избирателей.

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