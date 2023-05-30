США запретили въезд представителям властей Косово

В Соединенных Штатах Америки решили отказаться от официальных встреч с представителями властей непризнанной республики Косово и запретить им въезд на территорию страны. Как сообщает 30 мая Радио и телевидение Сербии (РТС), имена конкретных чиновников не называются.

По данным источников издания, Вашингтон крайнее недоволен шагами, которые приштинские власти предприняли по собственной инициативе, спровоцировав эскалацию ситуации на севере края.

В этой связи США отметили, что контакты с официальными представителями Косово будут приостановлены, поскольку разжигание конфликта недопустимо. Как заявил посол США в Косово Джеффри Ховеньер, военные непризнанной республики также не будут участвовать в предстоящих учениях НАТО.

Ранее 30 мая генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО направит 700 военных в Косово, а также подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости. Он отметил, что силы военного блока в Косово предпримут все необходимые шаги для обеспечения безопасности населения края.

За день до этого, 29 мая, представители KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово) атаковали сербов в Косово. Были слышны стрельба и звуки ударных бомб, а также был использован слезоточивый газ. Более 50 человек получили травмы. В ходе столкновений пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО. Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере, так как этнические сербы выразили недовольство избранием новых косовоалбанских мэров. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Посольство РФ в Сербии, а также США, Франция, Германия, Италия и Великобритания осудили действия властей непризнанного Косово, которые направлены на захват зданий городских администраций силовиками в сербских муниципалитетах. Российское диппредставительство призвало Приштину закончить беспорядки, так как уже пострадало мирное население.

Президент Сербии Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он заявил, что обострение ситуации в Косово и Метохии может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.