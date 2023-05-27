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Посольство РФ в Сербии осудило агрессивные действия властей Косово

Россия осудила агрессивные действия властей непризнанного Косово
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Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj
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Посольство России в Сербии 26 мая осудило действия властей непризнанного Косова, направленных на захват зданий городских администраций косовскими силовиками в сербских муниципалитетах.

«Решительно осуждаем опасные односторонние действия временных органов самоуправления в Косове, вооруженные сотрудники которых осуществили 26 мая захват административных зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич», — говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Российское диппредставительство призвало Приштину к прекращению беспорядков, поскольку уже есть пострадавшие среди гражданских.

Также посольство РФ заявило о поддержке политики руководства Сербии, заключающейся в поиске разрешения конфликтной ситуации исключительно дипломатическим путем.

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Ранее в этот день президент Сербии Александр Вучич сказал, что Белград созовет экстренное заседание Совета безопасности страны в связи с обострением ситуации на севере Косово.

Утром 26 мая на севере Косово начались столкновения между спецназом и сербами. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий, начались столкновения.

Против людей применялся слезоточивый газ, сообщалось о случаях избиения. Пострадали как минимум 10 человек.

Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Своим указом он привел армию в боевую готовность.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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