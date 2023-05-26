Столкновения между спецназом и жителями начались на севере Косово

На севере Косово начались масштабные столкновения между спецназом и сербами. Об этом 25 мая сообщил портал PTC.

Как следует из опубликованных видеокадров, силовики используют спецсредства — светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Сотрудники косовской полиции вошли в здание муниципалитета Звечан. Перед зданием мэрии уже находятся бронетехника и подразделения полиции специального назначения.

Столкновения между сербами и косовской полицией привели к поджогу автомобиля полиции, правоохранители используют шумовые гранаты.

Из-за беспорядков приостановлены занятия в вузах и школах Косовска-Митровицы. В городах Косово звучат сирены. Жители возводят баррикады на дорогах в Лепосавиче, Митровице, Звечане и Зубин-Потоке.

Источники издания в населенном пункте Зубин-Поток сообщили, что спецназовцы намерены «повесить сине-желтый флаг, символизирующий государственность Косово» на муниципальном здании, в котором также находится Временный муниципальный орган правительства Сербии.

В Лепосавиче сербы перекрыли движение косовского спецназа на главной улице.

Со своей стороны косовская полиция заявила, что помогает вновь избранным мэрам реализовать право работать в официальных муниципальных зданиях.

Накануне президент Республики Сербской Милорад Додик рассказал, что европейские политики ежедневно разговаривают с ним, чтобы оказать давление для согласия на признание независимости Косово. Политик подчеркнул, что следовать в данном вопросе он будет за Белградом.

До этого, в середине мая, директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович по итогам раунда диалога на техническом уровне в Брюсселе отметил, что Приштина не заинтересована в конструктивном разрешении конфликта и только вызывает провокации в Косово.

Он поделился мнением, что премьер-министр Косово Альбин Курти «усмехается в лицо» всем участникам диалога, в том числе представителям Евросоюза (ЕС), обвиняя Сербию в застое переговоров.

Ранее, 12 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС выступает за отделение части территории от Сербии, поэтому не может выступать эффективным посредником между Белградом и Приштиной. Так она прокомментировала переговоры между президентом республики Александром Вучичем и Альбином Курти, прошедшие 2 мая.

До этого, 24 апреля, Вучич заявил, что Запад продолжает обманывать Сербию и интерпретирует все договоренности по поводу Косово в свою пользу.

Европарламент 20 апреля объявил, что ЕС введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года, несмотря на непризнание региона пятью странами организации.

1 марта сербский президент заявил, что Белград готов рассмотреть предложения Запада по Косово, за исключением пунктов о независимости республики и ее членстве в ООН. Он добавил, что ситуация останется прежней по крайней мере до тех пор, пока в Сербии не сменится правительство.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.