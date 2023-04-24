Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово

Запад продолжает обманывать Сербию и интерпретирует все договоренности в свою пользу, заявил 24 апреля президент республики Александр Вучич. Также он отметил, что Белград и далее выступает категорически против вступления непризнанного Косово в Совет Европы.

«Мы будем голосовать против членства [непризнанного Косова] в Совете Европы. Перестаньте лгать и обманывать нас. Это всё, что я должен вам сказать, тем [людям] из Европы и всего мира, которые думают, что имеют право лгать и обманывать нас и интерпретировать вещи так, как они считают нужным, а не так, как написано или согласовано», — сказал он на пресс-конференции.

18 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Сербия и Косово должны урегулировать взаимоотношения, только после этого будет возможна их интеграция в ЕС.

10 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна против вступления Косово в Совет Европы, пока его власти не устранят политические противоречия с руководством Сербии. Он подчеркнул, что Венгрия заинтересована в мирном урегулировании ситуации вокруг Косово.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.