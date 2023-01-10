Венгрия выступила против приема Косово в Совет Европы

Венгрия выступает против вступления Косово в Совет Европы, пока его власти не устранят политические противоречия с руководством Сербии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 10 января, на пресс-конференции в Будапеште после переговоров со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем.

Сийярто отметил, что Венгрия заинтересована в мирном урегулировании ситуации вокруг Косово.

Однако, по его словам, «успех в поиске необходимого компромисса может быть поставлен под угрозу, если различные европейские организации преждевременно примут Косово в свой состав».

Дачич, в свою очередь, подчеркнул, что Сербия против приглашения Косово в Совет Европы и другие организации, так же как в целом против признания независимости этой территории.

«Мы не можем признать независимость Косово, потому что у нас не было политических переговоров по существу проблемы, то есть о двусторонних отношениях и их установлении, не было диалога о том, как мы можем найти политическое решение», — сказал он.

Он также отметил необходимость предоставления гарантий безопасности сербов, проживающих в Косово.

Днем ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что приштинские радикалы во главе с самопровозглашенным премьером Альбином Курти продолжают нагнетать сербофобские настроения при попустительстве западников.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.